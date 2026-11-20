Умерла Наталья, известная в интернете под прозвищем «Морская пехота» и ставшая героиней популярных мемов 2010-х годов. Фото: социальные сети.

Умерла Наталья, известная в интернете под прозвищем «Морская пехота» и ставшая героиней популярных мемов 2010-х годов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, женщина скончалась еще в ноябре 2025 года в возрасте 72 лет. Последние годы о ее судьбе практически ничего не было известно, из-за чего в Сети неоднократно появлялись слухи.

Наталья прославилась после публикации видео, снятого в одном из автобусов Санкт-Петербурга. На кадрах пенсионерка в военной куртке и берете называла себя морской пехотой и требовала от водителя начать движение.

Особую популярность получили ее фразы «Я сказала — стартуем!», «Посиди, дружок» и «Вдох-выдох! Упал, отжался!». Они быстро разошлись по социальным сетям и превратились в мемы. Равно, как и слова Натальи о том, что у нее есть «джип в Москве».

Как выяснила Baza, в последние годы женщина неоднократно проходила лечение от алкогольной зависимости в реабилитационных центрах Петербурга. Также она попадала в психиатрическую больницу.

Ранее в Ленинградской области умерла Анна Смирнова, ставшая известной благодаря видеороликам своего внука. Женщина прославилась фразой «Разрываем контракт!», которая также разошлась по интернету. О смерти пенсионерки ее родственник сообщил 11 ноября.