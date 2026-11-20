Кольцо спасшейся пассажирки «Титаника» продадут не менее, чем за $105 тысяч Фото: Евгения ГУСЕВА.

Кольцо с бриллиантом, которое принадлежало выжившей пассажирке «Титаника» и пережило крушение лайнера в 1912 году, выставят на торги в Великобритании. Украшение модельера Люси Дафф-Гордон оценили в 80 тысяч фунтов стерлингов (около 105 тысяч долларов), сообщает The Independent.

Аукцион пройдет 21 ноября в городе Девайзес. Предполагается, что кольцо было помолвочным. Оно оставалось в семье Дафф-Гордон на протяжении нескольких поколений и теперь продается одним из прямых потомков владелицы.

Вместе с украшением покупателю передадут письмо, подтверждающее его происхождение, и сертификат Бирмингемской пробирной палаты. Представитель аукционного дома Henry Aldridge & Son Эндрю Олдридж отметил, что появление на торгах личной вещи известного пассажира «Титаника», сохранившейся у его потомков, — крайне редкое событие.

Также KP.RU сообщал, что на аукцион выставляли золотые часы пассажира первого класса «Титаника» Фредерика Саттона, погибшего при крушении лайнера в 1912 году. Стоимость лота оценили в сумму до 108 тысяч долларов.