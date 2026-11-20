Вейпов больше не будет: еще один российский регион скоро запретит их продажу Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Кировской области запретят розничную продажу вейпов с 1 марта 2027 года. Об этом сообщило правительство региона после одобрения соответствующей инициативы губернатора Александра Соколова депутатами Законодательного собрания.

Ограничение будет действовать до 1 марта 2032 года. Также в регионе расширят перечень мест, где нельзя торговать табачной и никотинсодержащей продукцией. В него включат детские оздоровительные учреждения, объекты социального обслуживания, пляжи и зоны отдыха у водоемов. Запрет коснется и площадок официальных спортивных соревнований во время их проведения.

Кроме того, власти Кировской области ужесточат требования к магазинам, торгующим табачной продукцией. С 1 марта 2028 года минимальная площадь таких торговых объектов увеличится с пяти до десяти квадратных метров. Нововведения стали возможны благодаря федеральному закону, который разрешил регионам самостоятельно вводить временные запреты на продажу вейпов.