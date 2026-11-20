Лукашенко заявил, что россияне активно покупают деревенские дома в Белоруссии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны брать пример с россиян, которые активно покупают деревенские дома в республике. Об этом он заявил во время беседе с работниками предприятия по переработке масличных культур в Гродненской области.

«Россияне молодцы. Они батьку услышали. И наплыв большой <...>. Надо, чтобы это у вас было. Для детей, для вас, чтобы вы могли походить по земле, чтобы детки побегали по траве. И пару грядок иметь», - обратился Лукашенко к гражданам Белоруссии.

По словам главы республики, люди должны не забывать про свои деревенские дома, если они уже есть, или же постараться купить себе жилплощадь в сельской местности. Лукашенко подчеркнул, что стол стоит уделять внимание развитию сельских территорий в стране как за счет личных подворий и усадеб, так и с точки зрения производственных масштабов.

Ранее KP.RU сообщал, что Александр Лукашенко потребовал искоренить иждивенчество в сельском хозяйстве. Президент Белоруссии потребовал разобраться, насколько обоснованно расходуются выделяемые на эту область средства.