В Германии мигрант изнасиловал женщину, чтобы его не депортировали из страны Фото: REUTERS.

Турецкий мигрант Юсуфджан С., 20 лет, приговорен к 3 годам и 2 месяцам тюрьмы за изнасилование 26-летней медсестры в Германии. Он утверждал, что хотел избежать депортации, заставив ее забеременеть. Тогда, по его странной логике, турок стал бы отцом ребёнка, и его бы не выгнали из Германии, пишет Daily Mail.

Юсуфджан познакомился с женщиной через соцсети. Сначала они просто встречались, но когда перед мигрантом замаячила угроза депортации - он начал уговаривать девушку заняться сексом. Когда та отказалась - Юсуфджан угрожал ей, а затем "неоднократно насиловал", чтобы она забеременела, а затем заставлял вынашивать ребёнка.

5 июня он силой заставил ее подписать документы о его отцовстве, ударив по лицу прямо в очереди в ратуше, но там никто на это не обратил внимание. Только когда девушка сама обратилась в полицию, Юсуфджана задержали, а медсестра прервала беременность.

Прокуратура требует более длительного срока, тогда как защита утверждает, что половой акт был по согласию. Приговор окружного суда Хайльбронна вступил в силу. Ожидается решение регионального суда в феврале.

Ранее KP.RU сообщил, что в одной из школ Германии афганский мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку в туалете.