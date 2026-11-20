Corriere della Sera: Европу унизили на саммите АТЭС в Китае Фото: REUTERS.

Итоги саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне стали катастрофой для Европы. Об этом написала испанская газета Corriere della Sera.

"Европа оказалась в униженном положении после саммита в Шэньчжэне", — отметило издание.

В публикации указали, что Россия, Китай и США задвинули европейцев на второй план, при этом Москва прохладно отнеслась к идее подключить представителей Европы к переговорам по Украине.

Газета подчеркнула, что отказ в итоговой декларации АТЭС от юрисдикции международных судов нанес удар по западному правовому полю.

Как писал сайт KP.RU, 19 ноября президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в совместной декларации о мире по итогам трехсторонней встречи заявили, что Международный уголовный суд (МУС) и аналогичные ему структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями. В документе отмечалось, что принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц имеют основополагающее значение.