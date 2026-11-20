HR-эксперт Лоикова: за опоздание на работу из-за гололеда можно получить выговор Фото: Алексей БУЛАТОВ.

HR-эксперт Зулия Лоикова объяснила, придется ли сотруднику нести наказание за опоздание на работу из-за гололеда. Ведь обычный зимний гололед уважительной причиной не считается. Но есть свои тонкости, тогда спорить начальство не станет.

Если сотрудник живет рядом с офисом, но просто не вышел пораньше, суд в спорной ситуации однозначно встанет на сторону работодателя, что грозит выговором или даже увольнением.

А вот избежать наказания за опоздание на работу из-за гололеда можно в том случае, если был официального объявления режима ЧС или случился транспортный коллапс. То есть, форс-мажорные обстоятельства, которые невозможно предвидеть или предотвратить.

Работа общественного транспорта была полностью парализована и альтернативных способов добраться до места у сотрудника нет.

В беседе с Абзацем эксперт советует - чтобы минимизировать риски и защитить свои трудовые права, эксперт советует действовать по четкому алгоритму.

Первым делом сообщить начальству о проблеме. Как только поняли, что не успеваете, сразу свяжитесь с руководителем (звонок или сообщение). Сообщите причину и примерное время прибытия - это демонстрирует вашу добросовестность.

Затем соберите доказательства. Подготовьте документальное подтверждение форс-мажора. Юридическую силу имеют скриншоты штормовых предупреждений МЧС и погодных приложений, фото или видео заблокированных дорог, данные навигатора о масштабных пробках, а также официальные справки от транспортных служб об отмене или задержке рейсов.

Все это поможет, если возникнут вопросы, и работодатель откажется войти в положение сотрудника.