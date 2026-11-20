Лерчек заявила, что осталась жить в России, несмотря на возможность переехать Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) рассказала, почему осталась жить в России после возбужденного против нее уголовного дела. Своим мнением девушка поделилась в социальных сетях.

«После первого уголовного дела у меня была возможность переехать жить в другую страну, но я осталась. Мне нравится жить в России», - заявила блогер.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин помиловал Валерию Чекалину. Согласно указу главы государства, блогер освобождена от наказания, назначенного судом 31 июля 2026 года.

Решение было принято на фоне тяжелой болезни Лерчек, которой диагностировали рак желудка четвертой стадии. Девушка хотела получить разрешение на выезд в Китай для прохождения лечения, но столкнулась с трудностями из-за судебных ограничений.