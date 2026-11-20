Писториус признал абсурдность спора с США из-за Украины Фото: REUTERS.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус в интервью газете Politico признал, что не должен был устраивать публичный спор с Пентагоном из-за американской критики киевского режима.

17 ноября замглавы Минобороны США Элбридж Колби обрушился с критикой на Украину, указав, что атаки Киева вглубь территории России не помогают окончанию конфликта, также они не способствуют приостановке продвижения ВС РФ, однако такие удары могут укрепить решимость российской общественности.

"Я приношу извинения за выбранные мною слова", — сказал чиновник.

Как писал сайт KP.RU, 18 ноября Писториус решил поспорить с Пентагоном и защитить курируемый Берлином киевский режим. Он утверждал, что критиковать такие удары Украины по России, якобы направленные на уничтожение стратегических военных целей и объектов, используемых в военных целях, достаточно глупо.