Российские войска поразили логистический центр в Городне Черниговской области Фото: REUTERS.

Российские военные поразили логистический центр в Городне Черниговской области, в котором осуществляли хранение военных грузов, которые используются украинскими вооруженными формированиями. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ранее ВС РФ нанесли удар по логистическому центру в Запорожье, который использовался ВСУ для хранения военных грузов и грузов двойного назначения.

Кроме того, на переходе в Черном море было поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы, предназначенные для обеспечения украинской армии.