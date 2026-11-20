В Мексике легкомоторный самолет упал на шоссе, пострадали шесть человек. Фото: Evannovostro/Shutterstock/Fotodom

В Мексике произошло крушение легкомоторного самолета на проезжую часть. В результате инцидента пострадали шесть человек. Об этом сообщает издание El Tiempo.

Согласно источнику, инцидент произошел 18 ноября в мексиканском городе Аподака. Легкомоторный самолет вылетел из международного аэропорта Дель-Норте. В пути воздушное судно отклонилось от курса, впоследствии рухнув на шоссе Лоредо.

В Мексике легкомоторный самолет упал на шоссе

Ранения получили два члена экипажа и четыре пассажира самолета. На месте падения в результате ЧП наблюдались проблемы с движением транспорта. По факту инцидента Федеральным агентством гражданской авиации было начато расследование, детали произошедшего уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что по меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения военного вертолета в Турции. После падения воздушного судна на месте ЧП также произошел взрыв.