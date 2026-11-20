Политолог Баширов: за ударами по Крымскому мосту стоят три штаба Фото: Виталий ПАРУБОВ.

После атаки ВСУ на Крымский мост, в России заявили, что ответ будет жестким. Политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов отмечает, что в такой ситуации обоснованны не просто симметричные удары – мост за мост, а более серьезные.

- Надо бить по крупным узловым распределительным подстанциям, куда поступает электроэнергия с украинских АЭС. Надо оставить только сети, которые позволяют подавать электроэнергию из Европы на атомные станции для собственных нужд (для работы охладительных установок), - говорит он в беседе с mk.ru.

Под ударом может оказаться и системный оператор, обеспечивающий стабильную работу Единой энергосистемы Украины. Но то, что ситуация усугубится, он не сомневается.

Удары по Крымскому мосту он называет совместной операцией трех штабов: британцы, французы и немцы. Но наибольший имиджевый удар в итоге был нанесен Дональду Трампу. Главе США показали, что он не всесилен в НАТО. Европейцы могут действовать и самостоятельно.