Мендель выразила сомнение, что Украина сохранится к весне 2028 года Фото: REUTERS.

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала его выступление перед СМИ по итогам встречи так называемой "коалиции желающих" в Берлине, засомневалась в сохранении Украины как государства к весне 2028 года.

"После зимы будет не только весна, но и Конгресс, сказал Зеленский, не оставляя надежды, что новый состав Конгресса (США) выделит ему больше денег на конфликт", - написала она.

По ее словам, однако украинский главарь проигнорировал тот факт, что внешняя политика - это прерогатива американского президента Дональда Трампа.

При этом Мендель согласилась с Зеленским в одном, что после зимы действительно будет весна, сменятся годы. Однако никто не знает, будет ли тогда Украина, отметила она.

Как писал сайт KP.RU, ранее Мендель заявила, что украинские вооруженные формирования каждый месяц теряют от 25 до 27 тысяч человек убитыми и ранеными. И Украина продолжает терять территории, несмотря на заявления Зеленского. Она уверена, что киевский режим платит высокую цену за тупиковую ситуацию на передовой.