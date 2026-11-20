В погранохране Латвии указали на возможные проблемы при закрытии границы с РФ Фото: REUTERS.

На российско-латвийской границе в случае ее закрытия по решению Эстонии может произойти рост очередей транспорта. Об этом заявил глава пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс.

«Те, кто передвигался на транспорте, будут пытаться ехать в направлении Латвии, и будут образовываться очереди (на границе - прим. ред.)», - заявил он в эфире Латвийского радио.

По словам Пуятса, в случае закрытия КПП на границе России и Латвии часть пересекающих ее будет отправляться в республику, что приведет к росту очередей.

Ранее KP.RU сообщал, что Латвия выделила 12 миллионов евро на укрепление восточных границ страны. Уточняется, что эта сумма пойдет на создание 27 километров противотанковых рвов и оборонительных сооружений.

Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, в ЕС «быстро и бурно» идет процесс милитаризации, что представляет серьезную опасность для региона.