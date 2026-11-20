Бывший президент Украины Леонид Кучма Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО.

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин назвал повреждение особняка экс-президента Украины Леонида Кучмы под Черниговом украинской ракетой ПВО во время удара возмездия России божьим промыслом.

Военкор с иронией отметил, что Кучму догнали подписанные им Минские соглашения.

"Тут видны кармические круги или божий промысел", — написал Стешин.

Как писал сайт KP.RU, военкор "Комсомольской правды" Александр Коц объяснил значение удара ВС РФ по железнодорожной станции Скнилов во Львове. Именно там Европа намерена сделать прямой въезд на западный тыл Украины.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ночью 20 ноября российские войска нанесли массированный удар по военным целям на всей территории Украины. Все запланированные военные объекты противника были успешно поражены.