Антиперспирант рекомендуется наносить вечером на чистую сухую кожу. Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Зимой потливость может усиливаться из-за теплой одежды, душных помещений и перепадов температур. При этом кожа подмышек становится чувствительнее, поэтому важно правильно выбирать средства защиты от пота. Россиянам рассказали, что лучше выбрать – дезодорант или антиперспирант. Об этом пишет mk.ru.

Так, дезодорант помогает бороться с неприятным запахом, сдерживая размножение бактерий, но не уменьшает потоотделение. Антиперспирант благодаря солям алюминия временно сокращает выделение пота и помогает избежать влажных следов на одежде.

Если беспокоит только запах, достаточно обычного дезодоранта. При повышенной потливости лучше выбрать антиперспирант. Для чувствительной кожи подойдут средства с пантенолом, глицерином или аллантоином. Более деликатными могут быть кремовые стики.

Антиперспирант рекомендуется наносить вечером на чистую сухую кожу, а дезодорант – утром. Не стоит использовать их сразу после бритья или эпиляции: это может вызвать раздражение. Если появились зуд и покраснение, от средства лучше отказаться, а при сохранении симптомов обратиться к дерматологу.

Ранее врач Саркисян объяснил, стоит ли опасаться дезодорантов с солями алюминия и действительно ли их использование может быть связано с повышенным риском развития рака груди, пишет «Газета.Ru».