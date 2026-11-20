70-летний Рейналдо Деннес был признан виновным в убийстве продавца драгоценных камней в Хьюстоне в 1996 году. Фото: Texas Department of Criminal Justice/AP

В тюрьме штата Техас казнь с помощью инъекции заняла более часа из-за сложностей с её проведением. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

70-летний Рейналдо Деннес был признан виновным в убийстве продавца драгоценных камней в Хьюстоне в 1996 году. Смертельная инъекция в качестве его казни заняла более часа, превратив процедуру в настоящую пытку. Все это время заключенный жаловался на боли и у него были судороги.

Дело в том, что сотрудники тюрьмы никак не могли найти у заключенного вену. Но тюремные представители тем временем сообщили агентству, что казнь прошла по установленным процедурам.

Напомним, в конце сентября в тюрьме Нэшвилла (Теннесси) Кристе Пайк ввели две дозы смертельной инъекции, но она выжила. Адвокаты предупреждали о тромбоцитозе, который мог вызвать тромбы и страдания.