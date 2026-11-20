МИД РФ: Киевский режим превратил Украину в нарколабораторию Фото: МИД России

Киевский режим превратил Украину в одну из крупнейших в мире лабораторий по производству наркотиков. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно заявления "Европейской коалиции против наркотиков" .

Дипломат отметила, что Москва категорически отвергает необоснованные обвинения в адрес России в ухудшении наркоситуации на Украине, а ответ за это должен нести киевский режим.

По ее словам, Киев в связке с наркокриминалом и при помощи западных НПО превратил Украину не только в масштабный перевалочный пункт контрабанды запрещенных веществ, но и в одну из крупнейших в мире лабораторий по производству синтетических наркотиков.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин указал, что на Украине все развалилось не под ответными ударами ВС России, а из-за националистической верхушки.

Ранее СВР РФ сообщила, что группировки Латинской Америки рассматривают Украину как безопасный коридор для поставок наркотиков в Европу.