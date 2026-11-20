Хуснуллин: В результате атак ВСУ были повреждены арка и пролёт Крымского моста, фото: most.life

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что восстановление Крымского моста возможно двумя путями. В данный момент предпринимаются все необходимые меры для его ремонта. В общей сложности восстановить предстоит повреждённую арку и пролёт.

«Считают сейчас проектировщики. Мы этим занимаемся, все варианты решения этой проблемы есть. Двигаемся параллельно двумя вариантами восстановления», - заявил Хуснуллин.

Напомним, киевский режим несколько раз подряд атаковал Крымский мост. В Кремле заявили, что мост обязательно восстановят, и он станет ещё лучше. Также было отмечено, что Крымский мост использовался исключительно для движения гражданских автомобилей и железнодорожного транспорта. Он не предназначался для перевозки военных грузов, поэтому атака ВСУ свидетельствует о стремлении Киева уничтожать объекты гражданской инфраструктуры.

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