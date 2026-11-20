В Словакии 20 школьников пострадали от утечки неизвестного вещества Фото: Оксана ЗУЙКО.

Около 20 учеников были госпитализированы после утечки неизвестного вещества в средней школе на западе Словакии. Об этом сообщило словацкое издание Denník N.

Утром в пятницу в средней школе города Модра, Словакия, произошла утечка неизвестного вещества. Учащиеся почувствовали ухудшение самочувствия из-за неприятного запаха. На место прибыли специалисты, зафиксировавшие симптомы отравления.

«В экстренном отделении Национального института детских болезней находятся 7 девочек в возрасте от 15 до 17 лет, в эвакуационном автобусе осмотра ожидают еще 12 детей», — отмечается в сообщении от иностранного источника.

Ранее KP.RU рассказал, что год назад в краснодарской школе была похожая ситуация. Тогда несколько учеников были госпитализированы с признаками отравления неизвестным веществом.