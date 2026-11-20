ИИ уже помогает справляться с несложными задачами по ремонту техники. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Нейросети все чаще помогают самостоятельно ремонтировать бытовую технику и старые устройства: составляют инструкции, подсказывают, как установить драйверы и найти причину поломки. Но их советы не всегда точны, рассказал специалист по ремонту компьютеров Олег Хвостов. Об этом пишет mk.ru.

«Все с ИИ хорошо, кроме того, что он вовсю галлюцинирует. Я смотрю его советы по ремонту некоторых экзотических машин – порой приходится удивляться. Нейронка может путать компьютеры разных лет выпуска и разных моделей, соответственно, дает советы, которые и близко не подходят», – предупредил Хвостов.

При этом ИИ уже помогает справляться с несложными задачами. Так, научный сотрудник одного из институтов РАН с его помощью восстановил старый смартфон, установил драйверы принтера и починил пишущую машинку. Владелец автосервиса Сурен Баблоян добавил, что нейросети во многом заменили автомобильные форумы, где раньше пользователи обменивались опытом.

Сложные операции, например замену прошивки, эксперт советует выполнять только после проверки рекомендаций ИИ по нескольким источникам: ошибка может вывести устройство из строя. Осторожность нужна и при переходе по ссылкам нейросети – они могут вести на вредоносные ресурсы.

Ранее эксперт рассказал о рисках утечки коммерческих тайн при использовании искусственного интеллекта. Каждая пятая компания связывает подобные инциденты с бесконтрольным применением нейросетей, приводит Lenta.ru.