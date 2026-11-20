Минюст РФ внес Лазареву* в реестр лиц, к которым применяются ограничения Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Сбежавшие из России телеведущая Татьяна Лазарева* и актер Артур Смольянинов* внесены в реестр лиц, к которым применяются временные ограничения. Об этом говорится на сайте Минюста РФ.

"Список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры... Лазарева* Татьяна Юрьевна", - говорится в документе.

Ведомство отметило, что кроме указанных лиц в этот список добавлены политик Любовь Соболь*, политолог Аббас Галлямов* и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев*.

Как писал сайт KP.RU, 20 ноября в реестр иностранных агентов добавлены философ Марина Быкова* и видеоблогер Сергей Матвеев*.

По данным ведомства, Быкова* участвовала в создании материалов иноагента для неограниченного круга лиц.

* Признаны в России иноагентами и включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.