Макаревич* заявил о резком ухудшении своего качества жизни в Израиле Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Сбежавший в Израиль и поносящий Россию Андрей Макаревич* вместе с супругой Эйнат Кляйн обосновался в деревне Керем-Махераль, расположенной недалеко от Хайфы. В личном блоге он рассказал, что уровень его жизни резко упал. В том числе из-за соседей, у которых постоянно орут петухи.

По словам Макаревича*, птица начинает кричать в три часа ночи и не успокаивается до семи утра. Музыкант назвал происходящее пыткой.

Бывший ведущий программы «Смак» также поведал о конфликте с соседом, который зашёл в тупик. По его словам, сосед - человек с тяжёлым характером, поэтому мирный диалог невозможен.

Супруга артиста, Эйнат, отреагировала на комментарий подписчика о «соседней территории под обстрелом» своего рода «шуткой», намекнув, что не была бы против, если бы соседа затронули боевые действия.

Ранее KP.RU сообщил, что Макаревич* в Израиле пытается прокормить семью, выпустив новый альбом и развивая бизнес, но безуспешно. Он скрывает, что его выступления проходят на фестивалях, не показывая малые залы со столиками. В 2026 году американские организаторы концертов отказались от сотрудничества из-за невыгодности, так как его группа не собирает большие залы.

* - физлицо, признанное иностранным агентом в России