ЕС впервые с 2024 года выделил деньги на оружие для Киева из Фонда мира Фото: REUTERS.

Европейский Союз впервые с 2024 года предоставил Украине 1 миллиард евро из Европейского фонда мира на приобретение вооружений. Об этом говорится в сообщении от Совета ЕС.

«Совет ЕС одобрил два решения, которые позволили выделить новую военную помощь Украине из Европейского фонда мира объемом €1 млрд для совместных закупок беспилотников, средств ПВО, боеприпасов, средств РЭБ и радаров», — указывается в документе. Отмечается, что оружие должно поступить на баланс Украины уже до начала 2027 года.

Ранее KP.RU рассказал, что лидеры стран ЕС продолжают затягивать конфликт, снабжая Киев оружием. В Кремле давно отмечали, что если бы страны Запада прекратили финансировать Киев, то конфликт закончился уже через месяц или полтора. Однако ЕС выгодно подпитывать противостояние между Москвой и Киевом.