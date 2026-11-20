В 9-10 лет дети обычно начинают ходить в школу без взрослых. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В России нет единого возраста, с которого школьники могут самостоятельно ходить на занятия и гулять без взрослых. Родителям важно учитывать не только возраст ребенка, но и его способность справляться с опасными ситуациями, рассказала педагог-воспитатель Галина Григорьевна. Об этом пишет mk.ru.

«Ключевое в самостоятельности – то, сможет ли ребенок постоять за себя, если на улице к нему кто-нибудь пристанет, обидит или, наоборот, станет навязывать дружбу? Дойти сам из пункта А в пункт Б и дошкольник может, вопрос в том, насколько он беззащитен перед окружающей средой», – отметила педагог.

По словам специалиста, отношение родителей к самостоятельности детей со временем менялось. Одни отпускали младших школьников одних, другие нанимали нянь и водителей. Перед пандемией некоторые семьи стали объединять детей, живущих рядом, и нанимать одну сопровождающую няню на всех.

Согласно данным опросов, сегодня российские школьники в среднем начинают самостоятельно ходить на занятия и кружки в третьем-четвертом классе – в 9–10 лет. До этого их чаще всего сопровождают бабушки.

Ранее сенатор Волошин рассказал, что работающие родители двоих детей могут ежегодно возвращать часть уплаченного НДФЛ. Он также объяснил, при каких условиях семьи могут воспользоваться этой возможностью, пишет Lenta.ru.