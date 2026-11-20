Пентагон обнародовал новую, восьмую, партию рассекреченных материалов об НЛО. Фото: ktsdesign/Shutterstock/Fotodom

Пентагон обнародовал новую, восьмую, партию рассекреченных материалов об НЛО, в том числе видео с неопознанными аномальными явлениями, которые были сняты, как утверждается, на Ближнем Востоке.

На одном из публикованных видео некий объект пролетает на фоне судна, который очертаниями похож на танкер или авианосец. По данным военного ведомства, это объект был зафиксирован в 2020 году на Ближнем Востоке. Точное местоположение не раскрывается.

Пентагон опубликовал новый пакет видео об НЛО

На другом видео, снятом в январе 2026 года также на Ближнем Востоке, заметны несколько движущихся "неопознанных аномальных явлений".

Как писал сайт KP.RU, 24 октября Минобороны США выложило седьмую порцию рассекреченных документов, касающихся НЛО. Фотографии, видео, донесения, свидетельства очевидцев из числа имеющихся в секретных архивах спецслужб.