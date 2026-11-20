Владимир Путин лично поздравил патриарха Кирилла с юбилеем Фото: kremlin.ru.

Президент РФ Владимир Путин в Кремле лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летним юбилеем. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Поздравляю вас с юбилеем! Всего самого доброго", - сказал российский лидер, тепло поприветствовав предстоятеля Русской православной церкви.

Путин лично поздравил Патриарха Кирилла с 80-летием

В свою очередь патриарх поблагодарил президента за возможность увидеться в этот день.

Глава государства отметил служение патриарха Кирилла людям, церкви и России

Как писал сайт KP.RU, 20 ноября российский лидер подписал указ о присуждении патриарху Кириллу государственной премии 2026 года за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

Одно из направлений гуманитарной работы Русской православной церкви — помощь жителям Донбасса и других новых регионов.