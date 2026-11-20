Президент РФ Владимир Путин в Кремле поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. Фото: kremlin.ru.

Президент РФ Владимир Путин в Кремле поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

20 ноября предстоятелю Русской православной церкви исполнилось 80 лет.

Путин лично поздравил Патриарха Кирилла с 80-летием

В пресс-службе отметили, что глава государства вручил патриарху Кириллу изготовленную уральскими мастерами икону "Двунадесятые праздники".

Как писал сайт KP.RU, 20 ноября Владимир Путин подписал указ о присуждении патриарху Кириллу государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Одно из направлений гуманитарной работы Русской православной церкви — помощь жителям Донбасса и других новых регионов.

1 февраля президент России поздравил патриарха Московского и всея Руси с 17-й годовщиной интронизации. Путин высоко оценил вклад патриарха в развитие церкви, в улучшение попечительства о ней, в совершенствование взаимодействия государства и религии в стране.