Обвиняемого в захвате сухогруза Arctic Sea экстрадировали в Россию Фото: Олег ЗОЛОТО.

Власти Кипра экстрадировали в Россию подозреваемого в пиратском захвате сухогруза Arctic Sea в 2009 году. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Экстрадирован иностранный гражданин. Он находился в международном розыске по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 227 УК РФ», - сообщила она.

Волк подчеркнула, что подозреваемый обвиняется в координации группы, напавшей на сухогруз. Судно следовало из Финляндии в Алжир под флагом Мальты, перевозя партию древесины. Группа нападавших применила огнестрельное оружие, взяв судно на абордаж и захватив его.

Ранее KP.RU сообщал, что Китай экстрадировал в Россию гражданина РФ, которого разыскивал Интерпол по делу о посредничестве во взятках при сдаче сессий.