Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил о высылке российского военного атташе, который должен покинуть страну в течение семи дней. Фото: REUTERS.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил о высылке российского военного атташе, который должен покинуть страну в течение семи дней. Об этом сообщает телеканал TV2.

Министр уточнил, что сегодня прошла встреча с послом РФ в Копенгагене Владимиром Барбиным.

"...Сообщили ему о решении правительства об объявлении российского военного атташе персоной нон грата и его высылке из Дании", — сказал чиновник на пресс-конференции.

Как отметил телеканал, журналисты спросили его, есть ли намерение разорвать дипотношения с Москвой на фоне этого случая. Расмуссен ответил отрицательно.

Как писал сайт KP.RU, 18 октября Дания отклонила инициативу России, отказавшись подписывать соглашение по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве. Вопрос об урегулировании данного вопроса остается актуальным, несмотря на нежелание Копенгагена подписывать соглашение.