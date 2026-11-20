В Германии зафиксирован рекордный всплеск заражения сифилисом, фото: Максим Константинов/GLOBAL LOOK PRESS

В Германии зафиксирован рекордный уровень заболеваемости сифилисом. По данным Института Роберта Коха, в 2025 году было выявлено 9699 случаев заражения, что на 1,8% больше, чем в 2024 году.

Большинство заболевших - мужчины, но растет и число инфицированных женщин.

Наиболее высокий уровень заболеваемости в пересчете на 100 тыс. населения зарегистрирован в Берлине (38,5 случая) и Гамбурге (34,7). Показатели выше среднего по ФРГ также отмечены в Бремене (16,9) и федеральной земле Гессен (12,7).

С 2001 по 2007 год в Германии фиксировали около 4 тыс. случаев сифилиса ежегодно. С 2008 года число случаев росло, за исключением 2020-2021 годов из-за пандемии COVID-19. С 2022 года рост возобновился. Сифилис лечится антибиотиками на ранних стадиях, запущенные случаи могут повредить нервную систему и сосуды.

Ранее KP.RU сообщил, что немецкие власти обеспокоены сокращением пособий для украинских беженцев в Польше, что может увеличить их число в Германии. С 2022 года убежище получили около 1,35 миллиона украинцев, что сделало Германию главным направлением для беженцев.