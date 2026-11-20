Никитин назвал нормальной ситуацию с авиакеросином в РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В России ситуация с обеспечением авиакомпаний топливом рабочая и нормальная. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя правительства РФ Андрей Никитин.

"Ситуация с обеспечением авиакеросином рабочая, нормальная. Решение о продлении запрета экспорта будет принимать Минэнерго", - сказал он.

Никитин отметил, что министерство транспорта информирует министерство энергетики о потребностях авиации, при этом строятся прогнозы на достаточно долгий период.

Как писал сайт KP.RU, 2 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что рынок авиационного керосина в стране находится в сбалансированном состоянии.

Напомним, 1 июня кабмин ввел временный запрет на экспорт авиационного керосина для реактивных двигателей. Срок его действия - с 1 июня до 30 ноября 2026 года включительно. Целью такой меры называлось обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.