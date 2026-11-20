Британия отменила санкции в отношении российского газовоза Soars Фото: REUTERS.

Великобритания исключила из списка санкций против РФ российское судно для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) Soars. Об этом сообщил МИД Соединенного Королевства.

В уведомлении подчеркнули, что отмена санкционной записи означает исключение из списка по итогам официальной процедуры принятия соответствующего решения.

"Следующая запись аннулирована, и указанная в ней позиция больше не подпадает под перечисленные санкционные ограничения: судно для перевозки СПГ Soars", - говорится в документе.

Лондон внес российский газовоз вместе с еще примерно 50 судами в санкционные списки 24 февраля этого года.

Как писал сайт KP.RU, 1 октября Великобритания объявила о расширении санкционных ограничений в отношении России и внесла в черный список 23 физических и юридических лица, а также восемь судов. Под рестрикции попали как представители российских структур, так и зарубежные деятели.