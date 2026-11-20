Кернер: ЕС тратит на энергоресурсы РФ столько же, сколько на борьбу с ней Фото: REUTERS.

Депутат Европарламента от ФРГ Мориц Кернер указал на провальность и противоречивость политики Евросоюза в отношении России.

Он напомнил, что объединение потратило 232 млрд евро на российскую энергетику, а на поддержку киевского режима перечислили 231,5 млрд евро.

"Европа платит за энергоресурсы Владимира Путина столько же, сколько за сопротивление ему", — написал он в соцсети X.

Как писал сайт KP.RU, российский лидер заявил, что Европа наносит ущерб собственной промышленности и социальной сфере, отказываясь от российских энергоносителей. Попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка имеют серьезные последствия.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что страны Евросоюза находится в конце очереди среди потребителей российских энергоносителей. Также он предложил ЕС наслаждаться плодами русофобии без нефти и газа.