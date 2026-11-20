DR: Двоих датчан задержали за якобы подготовку убийства рэпера Kyivstoner*, фото: ЦОС ФСБ России

В Дании арестованы двое граждан по подозрению в подготовке покушения на Альберта Васильева* (Kyivstoner*). Концерт в пригороде Копенгагена, запланированный на 25 сентября, был отменен после задержания четырех человек с оружием. Об этом сообщает DR.

Двое задержанных обвиняются в организации покушения, остальные двое остаются под стражей, их причастность пока не установлена.

"В обвинительном документе говорится, что двое мужчин... планировали убийство американо-украинского рэпера с творческим псевдонимом Киевстонер*, который должен быть выступить на концерте... в Шарлоттенлунне 25 сентября", - говорится в публикации.

Фигуранты дела - граждане Дании. Они якобы имеют отношение к преступной группировке Loyal to Familia, деятельность которой в Дании запрещена. Сами задержанные утверждают, что невиновны.

Напомним, что Киевстонер* - пособник украинских террористов, который лично курировал подготовку терактов в отношении гражданских и промышленных объектов в России при помощи беспилотников. Он тесно связан с СБУ, ГУР и другими террористическими ведомствами киевского режима, хоть сам и сбежал с Украины сразу же, как только впереди замаячила мобилизация.

* - признан террористом и экстремистом в РФ