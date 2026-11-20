Захарова: Москва осуждает шаги Норвегии против спортсменов РФ и Белоруссии Фото: МИД России

Россия решительно осуждает постыдные шаги властей Норвегии в отношении спортсменов из РФ и Белоруссии. Об этом заявила в официальном комментарии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Решительно осуждаем постыдные действия норвежских властей", - подчеркнула дипломат.

Дипломат подчеркнула, что вводимые против российских спортсменов санкции продиктованы русофобией, достигшей в Северной Европе масштабов эпидемии.

Представитель ведомства отметила, что любые попытки вытеснить Россию из глобального спорта бесперспективны и заведомо обречены на провал.

Как писал сайт KP.RU, 16 ноября Норвегия ограничила въезд в страну для спортсменов – граждан России и Белоруссии. Власти страны отметили, что въезд запрещен в том числе для спортсменов, выступающих под нейтральным флагом. Кроме того, в Норвегию не пустят и сопровождающий российских и белорусских спортсменов персонал.