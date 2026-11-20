Трамп: Иран пока не готов заключить сделку, которая устроит США Фото: REUTERS.

Власти Ирана пока не готовы заключить с США сделку, которая устроила бы Вашингтон. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Они хотят заключить сделку, но не хотят заключать сделку, которая не была бы для меня проблемой», - высказался Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

По словам главы США, Иран «обманывает людей» уже на протяжении 51 года. Трамп также положительно оценил незначительное снижение цен на бензин, однако заявил, что Вашингтон хочет заключить с Тегераном «настоящую сделку», а не «фальшивое» соглашение. При этом американский лидер уже заявлял, США не позволят Ирану получить ядерное оружие.

Ранее KP.RU сообщал, что США и Израиль рассматривают возможность начала новой атаки на Иран. Как заявляет телеканал CBS News, это якобы может произойти в ближайшее время.