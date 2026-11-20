Трамп заявил, что Си Цзиньпин впервые лично встречал президента США у трапа Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время своего визита в Китай на саммит АТЭС председатель КНР Си Цзиньпин впервые лично встречал американского лидера у трапа самолета.

"Си встретил нашу страну — не меня, а именно нашу страну — прямо у трапа самолета. Такого он прежде никогда не делал", - заявил глава Белого дома.

По словам республиканца, это означает, что китайский лидер уважает США. А вот бывшего американского президента Джо Байдена председатель Китая у трапа не встречал, отметил Трамп.

Как писал сайт KP.RU, ранее хозяин Овального кабинета дал оценку своему визиту на саммит АТЭС в китайский Шэньчжэнь, указав, что он прошел на "12 из 10". Американский президент подчеркнул, что в ходе поездки ему удалось выстроить "фантастические" отношения.

Глава МИД Китая Ван И заявил, что трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и Китая войдет в историю.