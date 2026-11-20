Трамп: Путин ясно изложил желание добиться мира на Украине, на это есть шанс Фото: REUTERS.

Глава США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин ясно изложил желание Москвы добиться мирного урегулирования на Украине. Об этом американский лидер высказался во время пресс-конференции в Белом доме.

«Я провел двустороннюю встречу с <...> Путиным, который ясно изложил желание добиваться завершения конфликта между Россией и Украиной дипломатическими средствами», - подчеркнул глава Белого дома.

По словам Трампа, сейчас есть очень хороший шанс урегулировать конфликт на Украине. Он также отметил, что переговоры на эту тему идут хорошо.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин высказался на тему украинского конфликта. Как заявил президент, Россия действуют на Украине не благородно, а прагматично. Москва исходит из практических соображений, но неизменно нацелена на достижение мира.