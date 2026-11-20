Умер Владимир Устинов, заслуженный артист России. Ему было 84 года. Об этом сообщили в соцсетях Рязанского ТЮЗа. Фото: vk.ru/teatrnasobornoy

Умер Владимир Устинов, заслуженный артист России. Ему было 84 года. Об этом сообщили в соцсетях Рязанского ТЮЗа.

"Сегодня после продолжительной болезни умер Владимир Петрович Устинов — заслуженный артист России, наш артист, легенда театра", - говорится в публикации.

В учреждении отметили, что артист начинал свое служение в Пермском театре, но вся его большая творческая жизнь отдана Рязани. В 1974 году Владимир Петрович пришел в ТЮЗ Рязани.

Подчеркивалось, что именно в стенах рязанского ТЮЗа расцвел талант Устинова. Диапазон его сценических образов простирался от комедийных до трагедийных, от наивно детских до серьезных классических.

Как писал сайт KP.RU, 6 ноября умер Юрий Каюров, советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Ему было 99 лет. Широкому зрителю актер был известен своими ролями Ленина в кино.