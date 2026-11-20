Трамп сообщил о беседе с Путиным про начало СВО на Украине Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне российский лидер Владимир Путин якобы рассказал ему о начале специальной военной операции на Украине.

По словам главы Белого дома, Путин якобы сказал ему, что если бы Трамп был президентом США в то время, то спецоперация бы не началась. Как отметил Трамп, США "повели себя тогда крайне неудачно".

Трамп вновь повторил, что этот конфликт на Украине никогда бы не произошел, если бы он не проиграл выборы Джо Байдену в 2020 году.

Как писал сайт KP.RU, Трамп позвонил европейским союзникам с президентского "борта номер один" после встречи с Путиным и Си. Он скептически оценил планы коалиции по выделению Украине дополнительных миллиардов.

Ранее Трамп заявил, что Россия постоянно увеличивает территории, которые переходят под ее контроль в ходе спецоперации.