Рубио: Лидерам России, США и КНР стоит вести консультации регулярно Фото: REUTERS.

Лидерам России, КНР и США Владимиру Путину, Си Цзиньпину и Дональду Трампу необходимо вести консультации на регулярной основе. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Я рад, что эти лидеры смогли провести переговоры. Это задало тон и создало платформу. Это заложило основу...", - подчеркнул глава госдепа.

По его словам, лично взаимодействие лидеров трех мировых держав бесценно, оно в том числе задает тон для взаимодействия государственных аппаратов их стран.

19 ноября в китайском Шэньчжэне завершились трехсторонние переговоры Путина, Трампа и Си на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Лидеры трех держав впервые собрались за одним столом в подобном формате. Площадкой для встречи стала государственная резиденция китайского лидера "Цилинь Шаньчжуан", а на саму беседу протоколом предварительно отводился один час.