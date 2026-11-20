Трамп назвал фантастическими свои личные отношения с Путиным Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп высоко оценил свои личные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я считаю, что у меня фантастические отношения с Путиным. Это очень хорошо", - сказал он.

По слова главы Белого дома, у него также фантастические отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. И это хорошо, ведь благодаря этому Америка "находится в безопасности", подчеркнул республиканец.

Как писал сайт KP.RU, ранее хозяин Овального кабинета дал оценку своему визиту на саммит АТЭС в китайский Шэньчжэнь, указав, что он прошел на "12 из 10". Американский лидер отметил, что в ходе поездки ему удалось выстроить "фантастические" отношения.

В свою очередь глава МИД Китая Ван И заявил, что трехсторонняя встреча президента России Путина, председателя КНР Си и американского лидера Трампа войдет в историю.