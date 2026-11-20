Трамп обсудил с Си Цзиньпином скандал вокруг Nvidia и ее экс-главы Хуанга Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне скандал вокруг компании Nvidia и ее бывшего руководителя Дженсена Хуанга с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я действительно обсуждал это с председателем Си", - сказал Трамп журналистам.

Американский лидер отметил, что хотел бы, чтобы Хуанг извинился и ему дали второй шанс.

Как писал сайт KP.RU, 16 ноября глава Белого дома заявил, что спецслужбы США не обладают информацией о работе на разведку Китая женщины, связанной с бывшим гендиректором компании Nvidia Хуангом. По его словам, обычно бывает так, что, если в США приезжает красивая женщина из Китая, то сразу говорят, что она шпионка.

Напомним, 12 ноября Хуанга отправили в отставку из-за тайной связи с женщиной, которую разведка США подозревает в работе на спецслужбы Китая.