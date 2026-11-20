Трамп отказался говорить о гарантиях безопасности для Киева до соглашения о мире Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет говорить о гарантиях безопасности для Украины до заключения договоренностей об урегулировании российско-украинского конфликта. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

«Я не хочу говорить о гарантиях безопасности, потому что сначала нам нужно заключить сделку», - высказался американский лидер.

Ранее KP.RU сообщал, что Трамп заявил о хорошем шансе для урегулирования конфликта на Украине. Как заявил глава США, в ходе двусторонней встречи в Китае президент России Владимир Путин ясно изложил желание Москвы добиться мира дипломатическим путем.

Российский лидер также отметил, что ВС РФ действуют на Украине прагматично, однако Москва исходит из практических соображений и неизменно нацелена на достижение мира.