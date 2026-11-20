Мэр Тоотс хочет добиться исключений для жителей Нарвы в пересечении границы РФ Фото: REUTERS.

Мэр Нарвы Яан Тоотс заявил о намерении добиваться организации гумкоридоров для жителей города, чтобы они могли пересекать границу с Россией в порядке исключения. Об этом сообщил новостной портал Postimees.

Он отметил, что несмотря на решение правительства закрыть границу для всех, мэрия Нарвы будет и дальше обращаться за организацией гуманитарных коридоров для местных жителей, потому что нереально закрыть границу полностью.

Тоотс подчеркнул, что жители Нарвы, которые навещают своих родственников в России, никакой опасности для государства не представляют.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатива Эстонии о закрытии КПП на границе с Россией повлечет за собой самые негативные последствия в экономике и социальной сфере самой республики.

20 ноября премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что республика с 1 декабря приостановит пересечение сухопутной границы с Россией. Ограничения затронут автомобилистов и пешеходов.