FT: США хотят заключить мирное соглашение по Украине к январю 2027 года Фото: REUTERS.

США хотят добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной до начала января 2027 года. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон уведомил о своих планах украинских и европейских чиновников. Администрация Дональда Трампа рассчитывает заключить сделку до установления демократами контроля над Конгрессом США.

"Американцы сильно давят, и существует обеспокоенность, что для того, чтобы приблизиться к достижению соглашения, потребуются огромные уступки со стороны Украины", - признался европейский источник.

Кроме того, собеседники допустили, что глава Белого дома может провести переговоры с лидерами стран Европы о завершении конфликта на саммите G20 в Майами в декабре.

Как писал сайт KP.RU, 19 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта на Украине. Глава государства также не сомневается, что американский лидер стремится к налаживанию сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.