Посольство РФ в Копенгагене ответило на обвинения и высылку российского военного атташе из Дании. Фото: denmark.mid.ru

Посольство РФ в Копенгагене ответило на обвинения и высылку российского военного атташе из Дании. Об этом сообщил МИД РФ.

"Датские власти публично выдвинули крайне серьезные обвинения против "российской разведки" в якобы попытке организации покушения на территории королевства на украинско-американского музыканта и в качестве мести объявили сотрудника российского посольства персоной non grata", - говорится в публикации.

В дипмиссии отметили, что по недоброй традиции Дания не утруждает себя предъявлением каких-либо свидетельств причастности России к этому загадочному преступлению и не обращается с запросом о правовой помощи.

Посольство РФ подчеркнуло, что здравомыслящему человеку ясно, что так называемое "российское участие" в некоем "заказе на устранение" музыканта, обладающего мизерным политическим влиянием и сомнительной известностью, выглядит абсурдно.

Как писал сайт KP.RU, вечером 20 ноября глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил о высылке военного атташе РФ, который должен покинуть страну в течение семи дней. Он отметил, что сегодня прошла встреча с послом РФ в Копенгагене Владимиром Барбиным.