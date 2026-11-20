Контора по разминированию на Украине получила $3 млн откатов за фальшивые отчеты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

На Украине контора по разминированию получила 3 млн долларов откатов из-за фальшивых отчетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В Харьковской области компания «Украинские сервисы разминирования» <...> подделывала отчеты о разминировании сельхозугодий в рамках программы «гуманитарного разминирования», - говорится в сообщении.

Как уточнил источник, владельцем конторы является бывший нардеп Максим Ефимов. Однако деятельности компании также связывают с главой правящей в стране парламентской фракции Давидом Арахамией. Из-за деятельности конторы фермеры были вынуждены работать на неразминированных полях, подвергая себя опасности.

Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз выделили Киеву дополнительные 15 миллионов евро на разминирование территории. Планируется, что средства пойдут на ремонт и обслуживание оборудования службы по ЧС Украины.