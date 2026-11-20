Правительство Ленинградской области ведёт планомерную работу по формированию точек экономического роста в муниципальных образованиях. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Совместно с комитетом градостроительной политики региональное правительство утвердило обновлённую схему территориального планирования в сфере промышленности и сельского хозяйства. Документ предусматривает строительство 16 индустриальных парков совокупной площадью около 1,8 тысячи гектаров, а также промышленного технопарка в городе Всеволожск и три бизнес-инкубатора.

У каждого района — собственные приоритеты развития. Так, в Ломоносовском районе ставку делают на машиностроение и выпуск медицинских материалов, в Гатчинском — на переработку вторичного сырья, в Кингисеппском — на крупнотоннажное химическое производство. Планируется, что вокруг больших предприятий будут расти небольшие производства, а также появятся новые поставщики и подрядчики.

«Хочу, чтобы у каждого района была своя сильная экономика, а у жителей — возможность строить карьеру рядом с домом», — подчеркнул Александр Дрозденко.

В аграрной сфере запланировано девять объектов, среди которых молочные фермы, птицефабрики, свиноводческие комплексы и производство кормов. Крупнейший из них — агро-промышленный кластер «Выборжец» в Гатчинском округе площадью 2,5 тысяч гектаров, включающий теплицы и овощехранилища.

«Наша цель и задача — развивать в Ленобласти всю цепочку от выращивания сырья до готовой продукции. Чтобы новые предприятия давали работу смежным отраслям, а большая часть созданной стоимости оставалась в регионе», — заявил губернатор.